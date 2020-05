Barbara Meier: Große Sorge um ihr Baby!

Oh je! Das mit ihren Fans regelmäßig Einblicke via Social Media in ihr Leben gibt, ist definitiv nichts Neues. Mit ihrem jüngsten Foto sorgt sie nun jedoch für besonders viel Aufsehen...

Barbara Meier ist mit dem Fahrrad unterwegs

Vor knapp zwei Monaten gab Barbara Meier bekannt, dass sie und ihr Ehemann Klemens Hallmann ihr erstes Baby erwarten. Doch während andere Frauen während der Schwangerschaft oft mit Übelkeit zu kämpfen haben, scheint es Barbara prächtig zu gehen. So postet die nun ein Foto von sich, auf dem sie auf einem Fahrrad zu sehen ist. Dazu kommentiert das Model: "Baby on board". Eigentlich ein gelungener Schnappschuss! Doch ihren Fans scheint dieser gar nicht zu gefallen...

Barbaras Fans sind fassungslos

Wie unter dem Foto von Barbara deutlich wird, sorgt sie damit bei ihren Anhänger für ordentlich Unmut. Der Grund: Barbara trägt keinen Helm. So heißt es unter dem Post: "So schön, aber überleg mal, ob du vielleicht einen Helm aufsetzen möchtest" sowie "Mit Helm wäre es noch schöner". Doch Barbara lässt sich von den Anfeindungen nicht aus der Bahn werfen und antwortet prompt: "Beim Fahren ist er so gut wie immer auf!" Ihre Community kann also unbesorgt sein...

