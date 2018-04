Barbara Meier - Let's Dance: So fühlt sie sich vor heute Abend!

Obwohl für Barbara Meier das Tanzabenteuer bei Let's Dance bereits vorbei war, ist sie ab heute Abend erneut auf dem Tanzparkett zu sehen. Der Grund dafür: Wegen einer Verletzung, musste Promi-Tänzer Jimi Blue Ochsenknecht vor einigen Tagen sein Let's-Dance-Aus bekannt geben - Barbara rückte nach. Doch wie geht es der Schönheit mit dieser Entscheidung?

Let's Dance 2018: Unfall-Drama um Jimi Blue Ochsenknecht!

Barbara Meier: Sie freut sich auf Let's Dance

Das Barbara ihren großen Auftritt schon jetzt kaum erwarten kann, wird vor allem anhand eines "Instagram"-Post deutlich. So verkündet das Model in ihrem Profil: "Ich freue mich so auf morgen! Let's dance again! Bin so gespannt, ob Euch unser Tanz gefallen wird!! Wir haben in den zwei Trainingstagen alles gegeben und so so so fleißig trainiert!! Aber jetzt gönn ich mir erstmal 9 Stunden Schlaf." Verständlich, dass bei diesen euphorischen Worten auch die Resonanz ihrer Fans absolut positiv ausfällt!

Barbara Meier: Ihre Let's Dance-Fans stehen ihr bei!

Das sich Barbara nach wie vor voll und ganz auf treuen Fans verlassen kann, wird vor allem anhand der Kommentare unter ihrem Post deutlich. So schreiben sie: "Es ist mega Schade für Jimi, aber ich freue mich für dich weil du es verdient hast." sowie "Ein wunderschönes Foto. Ich bin mir sicher, euer Tango wird super toll und mega sexy werden. Alle Daumen sind für heute Abend gedrückt. Ihr gehört ins Finale." Mehr Fan-Liebe geht nicht! Ob Barbara die Worte heuet Abend Glück bringen werden? Wir drücken die Daumen!