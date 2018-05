Barbara Meier: Sie wird heiraten!

Welch wundervollen Neuigkeiten von Topmodel Barbara Meier! Aktuell könnte es für die Schönheit definitiv nicht besser laufen! Mit ihrer Karriere ist Barbara momentan auf der absoluten Überholspur. Aber auch privat kann sie ihre Fans nun mit wundervollen Neuigkeiten überraschen! Wie die 31-Jährige nämlich nun verrät, wird sie sich mit Unternehmer Klemens Hallmann das Jawort geben!

Barbara Meier: Der Heiratsantrag kam in Cannes

Wie Barbara jetzt berichtet, überraschte sie Klemens bei den Filmfestspielen in Cannes mit der wundervollen Frage. Die beiden sind bereits seit vier Jahren ein Paar und wollen nun den nächsten Beziehungsschritt gehen. So erzählt Barbara gegenüber "Gala": "Klemens ging ganz klassisch auf die Knie und hat mich gefragt. Ich war völlig perplex." Ebenfalls verkündet Barbara bei "Instagram": "I SAID YES!!!! Ich freue mich so sehr, dass ich heute eine der schönsten Nachrichten für Euch habe! Ich werde heiraten! Klemens, die große Liebe meines Lebens hat mir letzte Woche in Cannes einen wahnsinnig romantischen Heiratsantrag gemacht! Und natürlich habe ich JA gesagt! Ich bin überglücklich und schwebe auf Wolke 7!"

Für den Antrag mietet Klemens ein ganzes Restaurant. So fügt der 42-Jährige hinzu: "Ich wollte diesen besonderen Moment filmreif inszenieren." Das sich bei diesen süßen Neuigkeiten Barbaras Fans vor allem eine Frage stellen, ist klar: "Wann werden sie ihr Idol in einem Traum aus weiß bewundern können?"

Barbara Meier: Wann werden sie heiraten?

Wann Barbara und Klemens vor den Traualtar treten werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings können wir uns schon jetzt sicher sein, dass die Schönheit mit diesen tollen Nachrichten im Gepäck, am kommenden Freitag bei Let's Dance, besonders beschwingt übers Tanzparkett fegen wird. Wir freuen uns schon jetzt!