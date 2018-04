Barbara Meier: Süßes Geheimnis gelüftet!

Zum Leidwesen aller Let's Dance-Fans, müssen sie diesen Freitag auf die Anwesenheit von Barbara Meier verzichten. Wie das Model verkündete, würde sie eine Show aussetzten, um den Tod ihrer geliebten Großmutter zu verkraften. Um ihre Tanzkarriere muss sie sich dadurch trotzdem keine Gedanken machen. Erst letzte Woche bewiesen Barbara und Sergiu ihr Tanztalent und räumten den höchsten Let's Dance-Punktestand ab. Das dafür eine Menge Können erforderlich ist, ist klar. Doch nicht nur Barbaras Tanztalent scheint ihr so viel Erfolg zu bringen...

Barbara Meier & Sergiu Luca: Spiel mit dem Feuer! Was läuft da wirklich?

Barbara Meier: Süßes Let's Dance-Geheimnis

Wie Barbara nun verriet, habe sie immer einen kleinen Glücksbringer dabei, der ihr die Extraportion Selbstvertrauen schenken soll. Klar, dass dieser auch bei Let's Dance nicht fehlen darf. So berichtet Barbara gegenüber "Promiflash": "Ich habe immer ein kleines Stofftier dabei". Dass dieses bei Let's Dance schon jetzt einen absoluten Spitzenjob erledigt hat, wird vor allem bei einem Blick auf Barbaras und Sergius Punktestand deutlich. Aber nicht nur bei der Tanzshow war das Stofftierchen ein treuer Begleiter...

Barbara Meier: Er war überall mit dabei

Wie Barbara weiter berichtet, habe sie ihr Stofftierchen schon in den unterschiedlichsten Lebenssituationen begleitet. So führt sie fort: "Das habe ich schon seit meiner Schulzeit. Der war mit in New York, als ich dort auf der Schauspielschule war, in Paris beim Modeln, überall. Der ist jetzt natürlich auch immer mit dabei."

Mal sehen, ob Barbars Talisman ihr auch in der übernächsten Show wieder treue Dienste leisten wird...