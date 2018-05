Barbara Meier: Traurige Let's Dance-Beichte!

Ohje, das sind definitiv emotionale Worte von Top-Model Barbara Meier! Obwohl Barbaras Let's Dance-Abenteuer bereits vorbei war, ist die Schönheit nun wieder dabei zu sehen, wie sie sich den ersten Platz ertanzen möchte. Grund für ihre Rückkehr war eine Verletzung von Frauenschwarm Jimi Blue Ochsenkencht - Jimi musste dadurch gehen, Barbara rückte nach. Dass Barbara dabei ihre zweite Chance sehr ernst nimmt, war vor allem in den letzten Shows ersichtlich. Doch wie geht es dem Model mit dieser Herausforderung und wie fühlt sie sich mit dem Ausscheiden ihrer Team-Kollegen? In einer ehrlichen Beichte spricht sie jetzt Klartext!

Barbara Meier: So sehr belastet sie der "Let's Dance"-Druck

Barbara Meier: "Sehr wenig Freizeit"

Dass das Tanz-Trainig bei Let's Dance kein Zuckerschlecken ist, ist den meisten Fans bereits bekannt. Immer wieder klagen die Promis über Muskelkater, Schlafmangel und Erschöpfungserscheinungen. Doch wie geht es Model Barbara Meier damit? Gegenüber "InTouch Online" verrät sie: "Derzeit ist sehr wenig Freizeit. Aber das habe ich mir ja so ausgesucht. Gerade ist Tanzen an erster Stelle und macht unglaublich viel Spaß." Auf die Frage, wie sie ihre wenige Freizeit verbringt, verrät sie: "Mit schlafen! (Lacht) Nein im Ernst: Wenn ich mal ein paar Stunden frei habe nehme ich ein Bad oder gehe an die frische Luft und telefoniere mit Freundinnen." Ehrliche Worte, die zeigen: Barbara ist ein echter Tanz-Vollprofi geworden. Doch wie hält sie den Stress aus, dass sie jede Woche wieder ausscheiden könnte?

Barbara Meier: Emotionale Worte über Let's Dance

Obwohl Barbara bereist am eigenen Leib ein Let's Dance-Aus miterlebte, fühlt sie mit ihren ausgeschiedenen Kollegen. So verrät sie: "Alle sind auf ihre Art so gut und man will nicht, dass irgendjemand rausfliegt. Wir sind ja eine richtige kleine Familie geworden und man ist traurig über jeden, der gehen muss." Eine Ahnung davon, wer in ihren Augen gewinnen könnte, hat Barbara jedoch nicht. So fügt sie hinzu: "Oje, es ist super schwer vorherzusagen." Wer heute Abend dem Siegertreppchen wieder einen Schritt näherkommen wird? Wir werden sehen…