Barbara Meier: Wird sie dadurch die Lets's Dance-Gewinnerin?

Heute Abend ist es wieder soweit! Let's Dance startet in die nächste Tanz-Runde. Die Tanz-Dous kämpfen dabei wieder darum, eine Runde weiter zu kommen. So auch Barbara Meier und Sergiu Luca. Dass die beiden gute Sieges-Chancen haben, ist seit der ersten Show ersichtlich. Allerdings scheint Barbara gegenüber ihren Kontrahenten auch noch andere Vorteile zu besitzen. Dies verriet uns jetzt Ex-Let's Dance Teilnehmerin Tina Ruland.

Barbara Meier: Süßes "Let's Dance"-Geständnis

Barbara Meier: Klarer Let's Dance Voteil?

Das Barbara und Sergiu ein Top-Tanz-Duo sind, wurde bereits in den letzten Shows von Let's Dance deutlich. Allerdings scheint Barbara auch so gute Chancen auf den Tanz-Sieg zu besitzen. So verrät Tina Ruland im Interview mit InTouch-Online: "Es ist ja eine Unterhaltungssendung. Dabei geht es nicht primär darum, wer der beste Tänzer ist, sondern es fließen mehrere Komponenten mit ein, wie beispielsweise eine große Fanbase." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Aber ich würde definitiv sagen, dass Barbara Meier eine sehr ehrgeizige und gute Tänzerin ist. Sie wird auf jeden Fall Herzblut reinstecken." Ehrliche Worte, die Barbaras Tanz-Talent unterstreichen. Aber nicht nur diese Faktoren sprechen für einen Sieg von Barbara und Sergiu...

Barbara Meier: Darum könnte sie Let's Dance gewinnen

Wie Tina Ruland ebenfalls verrät, hat Barbara absolute Traum-Voraussetzungen, um eine Profi-Tänzerin zu werden. So berichtet sie: "Und ich finde, dass sie vom Alter her, von den Voraussetzungen, von der Zeit und vom Willen her, prädestiniert dafür ist, eine perfekte Tänzerin zu sein." Ob das die Jury heute Abend genau so sehen wird? Wir können gespannt sein...