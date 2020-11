Barbara Meier: Zuckersüße Baby-News kurz nach der Geburt!

Wie hat es sich für dich angefühlt, das erste Mal nach der Geburt wieder zu arbeiten?

Barbara Meier: Ich hatte seit der Geburt schon zwei Film-Drehs, die die erste Arbeit nach der Geburt waren. Das war nun mein erster Moderationsjob und auch mein erster Auftritt in großer Abendrobe. Das war etwas ganz besonderes! Ich habe mich tatsächlich bei der Arbeit super wohl gefühlt. Arbeiten gehört einfach zu meiner Persönlichkeit mit dazu. Ich habe schon immer mein eigenes Geld verdient und auch schon während der Schulzeit und meinem Studium in den Ferien gearbeitet. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, zurück 'in meinem Element' zu sein. Aber nachdem die letzte Aufnahme geschafft war, bin ich trotzdem so schnell es ging zu meiner kleinen Tochter geeilt.

Warst du sehr aufgeregt?

BM: Nervös war ich nicht, aber dieses Mal doch ein wenig aufgeregter als sonst. Nicht unbedingt, weil es meine erste Preisverleihung war, die ich moderiert habe, (darauf hatte ich mich sogar sehr gefreut), sondern eher weil sie auch unter ganz anderen Umständen stattfand, als man das sonst gewöhnt ist: Es konnten zwei Preisträger nicht da sein, ich musste dadurch öfter improvisieren und auch Backstage war natürlich eine gewisse Nervosität spürbar, weil jeder auf die Hygieneregeln geachtet hat und man das zusätzlich immer im Hinterkopf haben und sich darauf konzentrieren muss. Dadurch sind alle natürlich ein wenig angespannter als sonst.

Die Arbeit selbst habe ich aber sehr genossen. Moderieren hat für mich einige ganz spannende Komponenten, die ich in meiner Arbeit als Model sonst nicht habe: Ich kann mich in viele spannende Themen einarbeiten: hier z.B. in die Wiener Fashion & Lifestyle Welt, in die internationale Klima-Konferenz beim Austrian World Summit (Arnolds Klima Initiative) oder die internationale Film- und Dokumentation brache bei dem iEmmy Vorentscheid, ich kann unglaublich spannende Persönlichkeiten interviewen und ich kann auf der Bühne ganz ich selbst sein.

Was war dein persönliches Highlight bei den Vienna Awards?

BM: Ich durfte einer wundervollen Fotografin einen Preis überreichen, mit der ich auch schon für ein super spannendes Projekt zusammengearbeitet habe. Sich dann auf der Bühne wieder zu treffen, ist dann natürlich etwas ganz besonderes.

Und ein Highlight waren natürlich für mich auch die tollen Roben, die ich tragen durfte. Jasmin Erbas, Eva Poleschinski und Michel Mayer haben mir extra ganz besondere Roben zusammengestellt. Die dann in einem schönen Wiener Palais tragen zu können ist dann nochmal extra schön.