Barbara Meier: Zuckersüßes Baby-Update nach der Geburt!

Via Instagram wendet sich Barbara Meier nun mit liebevollen Worten an ihre Fans und berichtet, wie sehr sie von den ganzen Glückwünschen ihrer Community überwältigt ist. So schwärmt sie: "Vielen Dank für die unglaublich schönen, lieben und herzlichen Glückwünsche!!!" Barbara ergänzt voller Freude: "Ich bin immer noch ganz überwältigt! Nicht nur von der Geburt und unserer wundervollen Tochter, sondern auch von all den lieben Nachrichten, Kommentaren, Briefen, Blumen und Geschenken, die wir bekommen haben!!" Das so eine Nachricht von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...