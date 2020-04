Barbara Rütting: Die Schauspielerin ist tot!

Barbara Rütting ist tot! Die Schauspielerin, Autorin und Politikerin ist am Samstag im Alter von 92 Jahren im Kreise ihrer Familie in Marktheidenfeld gestorben. Das wird zunächst durch die Münchner "Abendzeitung" berichtet.

Barbara Rütting wurde durch "Geierwally" bekannt

Bereits 1952 debütierte Barbara Rütting als Schauspielerin in Theater und Film und spielte bis 1984 in 45 - und Fernsehfilmen mit. Große Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rolle in "Die Geierwally" (1956). Ebenfalls war sie in "Die letzte Brücke" und "Stadt ohne Mitleid" zu sehen. Neben der Schauspielerei machte sie vor allem durch ihr politisches Engagement sowie dem Umwelt- und Tierschutz von sich Reden. Im Jahr 1982 trat sie bei den Grünen ein. Ab 1970 war Barbara Rütting ebenfalls als Autorin tätig. Sie verfasste zahlreiche Ratgeber und Kochbücher und gilt als Vorreiterin der vegetarischen Küche in Deutschland.

Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Barbara Rütting stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

