Barbara Schöneberger: So will sie ihre Ehe retten

Barbara zeigt sich von ihrer zahmen Seite

Im Gespräch mit Schlager-Star Giovanni Zarrella verriet sie offenherzig, was das Erfolgsrezept ihrer langjährigen Liebe sei: "Es ist die tiefe, innere Überzeugung, dass es in der ganzen weiten Welt keinen Menschen gibt, mit dem ich lieber Zeit verbringen würde". Wow! Was für eine zauberhafte Liebeserklärung an ihren Schatz. Doch es geht noch weiter! "Ich finde ihn perfekt bis an die Hosennaht. Ich liebe alles an ihm!" Huch! Was ist denn da los? So lammfromm kennt man Barbara ja gar nicht!

Seit 13 Jahren ist sie mit dem Unternehmer verheiratet. Die TV-Lady weiß, dass man(n) bei ihr ziemlich starke Nerven braucht. So ist Maximilian auch öfters ihr persönlicher Blitzableiter, wenn Barbara ihre aggressiven fünf Minuten hat. "Manchmal möchte ich sogar Dinge werfen!", erzählte sie vor einiger Zeit. Puh, klingt, als hätte es ihr Liebster nicht einfach! Verständlich, dass Barbara zur Abwechslung mal ein paar friedliche Worte wählt, um ihren Göttergatten zu besänftigen. Und auch körperlich bringt sich die Blondine derzeit ordentlich in Form. Immer öfter zeigt sie sich auf Instagram mit Hanteln und Co.. Ob sie ihren Maximilian damit beeindrucken und ihr Liebesglück wahren kann?

Barbara Schönebergers neues Leben als Klimaaktivistin: