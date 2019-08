Barbara Schöneberger: Abnehm-Kracher! Super schlank im Badeanzug!

Reddit this

Nanu, was ist denn da passiert? Barbara Schöneberger begeistert mit neuer Traumfigur. Die heißen Bilder und ihr Abnehm-Geheimnis findet ihr im Video:

Wow, so haben wir Barbara wirklich noch nie gesehen! Supersexy posiert sie im heißen knallroten Badeanzug am Wörthersee. Und superschlank! Was steckt hinter der neuen Topform der Moderatorin?

Mit ungewohnt prickelnden -Postings zeigt Barbara, wie pudelwohl sie sich gerade in ihrer Haut fühlt. Und dass sie nicht nur in körperbetonten Kleidern, sondern auch mit einem Hauch von nichts am Leib eine tolle Figur macht. Wie schafft sie das bloß?

Denn man weiß ja, dass die früher durchaus mal etwas drallere Powerfrau noch nie viel vom Kalorienzählen gehalten hat. Aus gutem Grund – ihre Mutter Annemarie lebte der Tochter gnadenlos den eigenen Abnehm-Wahn vor. „Meine Mama hat wirklich jede Diät gemacht“, verriet einmal. „Ich wusste schon als kleines Mädchen, wie viele Kalorien 100 Gramm Schokolade haben.“

Barbara Schöneberger hat einen Diät-Trick

Und nun demonstriert sie aufs Schönste, dass man seine persönliche Bestform auch ohne Verzicht-Frust erreichen kann. Barbara Schönebergers Abnehm-Trick: essen, was schmeckt, und dabei lustvoll mit gesunden Zutaten experimentieren. Sie folgt zahlreichen Instagram-Profilen, die sich kreativ dem Thema Genuss ohne Reue widmen. Der psychologische Trick dabei: Je intensiver man Tipps, Tricks und Rezepte austauscht, desto größer wird der Appetit auf Speisen, die dem Körper guttun. Bei ihrer Ernährung setzt Barbara nun auch mal auf leckere vegane Gerichte, stärkt sich mit aromatischen Energie-Boostern wie grünen Smoothies und schlemmt exotische Bowls, vor Vitaminen strotzende Salate und andere Dinge, mit denen man sich hemmungslos den dauerhaft schlanken Bauch vollschlagen kann – ohne auch nur eine einzige Kalorie zählen zu müssen.

Barbara Schöneberger: Abnehm-Hammer! So schlank ist sie geworden

Barbaras Geheimnis: die Geschmacksknospen mit Healthy Food verwöhnen und dabei ganz organisch die Lust auf Fettbömbchen wie Pommes und Chips verlieren. Um die gesunde Traumfigur zu pflegen, geht Barbara regelmäßig ins Fitnessstudio. Doch auch hier lautet ihr Schlank-Geheimnis: Lust statt Frust. Klar, in Topform fällt jedes Training leichter…