Barbara Schöneberger blamiert den Bachelor: "Arme Wurst!"

Von seinem treuen Blick und dem strahlenden Zahnpasta-Lächeln lässt sie sich nicht blenden: Pünktlich zum „Bachelor“-Finale sagt (44) jetzt, was sie von (32) hält…

In einem Video auf ihrer Website lästert Barbara über den Rosenkavalier: „Ich weiß nicht, wie bescheuert man sein kann, sich für so eine Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Da kannst du so toll, schlau und muskulös sein, wie du willst, wenn du beim ,Bachelor‘ mitmachst, bist du einfach eine arme Wurst.“ Und auch Andrejs Intelligenz stellt die Moderatorin infrage. „Ich weiß nicht, was er sonst so draufhat, aber ich befürchte, nicht allzu viel…“ Autsch! Das hat gesessen.

Aber das war noch nicht alles! Falls es mit Andrej und seiner Finalistin „erwartungsgemäß“ nicht klappt: „Er ist Profibasketballer! Das ist toll“, so Barbara. „Dann sollte er sich mal bei melden“ – die steht ja bekanntlich auf hübsche Sportler. So viel ist sicher: Auf den Bachelor steht Barbara so ganz und gar nicht…