redet gern und viel – am liebsten über andere. Am allerliebsten offenbar über . Immer wieder wird Sylvie zur Zielscheibe von Barbaras Lästerzunge. Selbst bei der simplen Frage nach den eigenen Urlaubsvorlieben konnte sich Babsi bei der „NDR Talk Show“ einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „Meine Antwort wäre natürlich immer, zu sagen, ich fahre dahin, wo sonst keiner ist. Mir ist das ein Rätsel, wie man als Prominenter so aus dem Wasser kommen muss jedes Mal, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen.“

Auf wen sich ihre Spitze bezieht, scheint offensichtlich. Schließlich ist Sylvie das Beach Babe Nummer eins. „Ich bin da, wo garantiert sonst kein anderer ist, nämlich irgendwo in Österreich in den Bergen, wo es absolut unglamourös ist tatsächlich“, fügte Barbara Schöneberger noch betont beziehungsvoll hinzu.

Barbara Schöneberger schießt gegen Sylvie Meis

Auch in der Vergangenheit stichelte die Moderatorin immer mal wieder in Richtung Sylvie. Bei einer Preisverleihung zielte sie sogar deftig unter die Gürtellinie: „Das ist hier ein richtiger Wein-Preis“, ätzte sie in einer Laudatio. „Kein Wanderpokal wie Sylvie van der Vaart.“ Autsch. Woher kommt bloß dieser Groll? Liegt’s vielleicht daran, dass Sylvie ihr 2018 den Titel der schönsten deutschen Moderatorin wegschnappte? Oder handelt es sich gar um einen Fall von Body-Neid? Schließlich verriet Barbara in einem Interview: „Ich guck auf Frauen wie Sylvie Meis und und denke mir: Du bist viel dicker als die. Die sind mein Maßstab."

Fast könnte man befürchten, dass es demnächst zur öffentlichen Schlammschlacht zwischen den beiden Blondinen kommt. Doch wir können Entwarnung geben. Sylvie nimmt das Ganze nämlich mit Humor: „Ich bin froh, Barbara Input für ihre großartigen Shows zu liefern, sie macht das seit zehn Jahren fantastisch, und immer wieder darf ich ein Teil davon sein“, verkündet sie gut gelaunt im Gespräch mit "Closer". „Und sollte sie doch mal an einen öffentlicheren Ort in den Urlaub fahren, gebe ich ihr gern einen Crash-Kurs für den Bond-Girl-Style-Walk aus dem Wasser.“ Wer weiß, vielleicht bahnt sich hier ja doch noch eine große Frauenfreundschaft an...

