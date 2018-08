Barbara Schöneberger: Dieses Foto ist für ihre Fans ein "No-Go"

Barbara Schöneberger mag ihre blonden Haare. "Die sind schließlich das Einzige, das an mir wirklich perfekt in Form ist", witzelte sie einmal in einem Interview.

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von ! Obwohl die Power-Frau eigentlich für ihre Kurven bekannt ist, überraschst sie ihre Fans nun mit einem Foto, auf dem von der einstigen curvy-Barbara nicht mehr viel zu sehen ist. Die Resonanz darauf: Alles anders als positiv!

Barbara Schöneberger: Dieses Foto sorgt für einen Schock-Moment!

Barbara Schöneberger lässt ordentlich Pfunde

In den vergangenen Monaten versorgte Barbara ihre Anhänger via "Social Media" immer wieder mit neuen Schnappschüssen, auf denen deutlich zu erkennen ist, dass die Blondine ordentlich an Pfunden verloren hat. So auch jetzt! Auf einem ihrer neusten Fotos ist Barbara zu sehen, wie sie wieder fleißig Sport treibt. Sie kommentiert zu ihrem Post: "Guten Morgen! #jetztmalwiederindiegängekommen". Ihre Fans scheinen davon allerdings wenig begeistert zu sein...

Barbara Schöneberger: Harte Fan-Kritik!

Das Barbaras Fans von ihrem Abnehme-Kurs nur wenig begeistert sind, wird vor allem anhand der Follower-Kommentare deutlich. So ist zu lesen: "Ich fand die Kurven viel schöner." sowie "Es ist echt schade um jedes Gramm was von dieser Frau verloren geht". Ehrliche Worte, die zeigen: Barbaras Anhänger vermissen ihre curvy-Power Frau! Was Barbara darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...