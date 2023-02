Barbara Schöneberger: Dschungelcamp-Hammer! Damit hat keiner gerechnet

Barbaras verrückter Plan

Warum sie bisher noch nicht Kandidatin in der Sendung war? Man könnte ja meinen, es läge daran, dass die Moderatorin doch noch genug andere berufliche Aufträge und auch Stolz hat. Aber nun verrät sie: "Man hat mich noch nie gefragt, aber das wird noch passieren …"

Die Hauptmotivation, um in den australischen Urwald zu gehen und sich von TV-Kameras begleiten zu lassen? Na ja, Geld und Aufmerksamkeit braucht sie wirklich nicht. Worum es ihr stattdessen geht? "Das Abnehmen!", gesteht Schöneberger lachend. Und das gelingt in der Show ja vielen Stars, da es meist nur Reis und Bohnen – und davon sehr wenig – gibt.

"Ich würde irgendwie versuchen, einfach nur da durchzukommen – und dann: nur abnehmen!", erzählt sie. Ihre Traumvorstellung: "Also, dass man bis zu 13 Kilo abnehmen kann! Das wäre für mich der Beweggrund." In den Ekelprüfungen will Barbara Schöneberger also Sterne und Sympathien sammeln, um die Dschungelkrone zu gewinnen. Und im Gegenzug will sie dann etliche Kilos verlieren...