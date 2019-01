Barbara Schöneberger: Emotionale Neujahrs-Beichte!

Reddit this

Obwohl Barbara eigentlich für ihre selbstsichere Art bekannt ist, überrascht die Power-Frau ihre Fans nun mit einer traurigen Lebensbeichte zum neuen Jahr. Barbara zeigt sich dabei von einer ganz anderen Seite...

Barbara Schöneberger: Fieser Busen-Diss von Tim Mälzer

Barbara Schöneberger ist für ihre Power bekannt

Das Barbara Schöneberger ein absolutes Allround-Talent ist, ist definitiv nichts Neues. Ob in ihrer Rolle als Moderatorin, oder als Entertainerin: Barbara kann einfach alles. Doch wird der ihr tägliches Pensum auch mal zu viel? In einer ehrlichen Beichte berichtet Barbara nun, wie sie sich das neue Jahr für sich wünscht und lässt dabei gleichzeitig tief in ihr Innerstes blicken...

Wird Barbara alles zu viel?

Wie Barbara nun berichtet, hat sie für 2019 einen ganz bestimmen Vorsatz. So erläutert sie gegenüber " "-"Brisant": "Man weiß ja, dass man es nicht hinkriegt. Ich würde mir vielleicht vornehmen wie jedes Jahr, nicht so viel rumzuhetzen irgendwie. Aber ich glaube, das schaffe ich sowieso nicht." Definitiv ehrliche Worte, die gleichzeitig zeigen, dass sich Barbara ein wenig Ruhe im neuen Jahr wünschen würde. Ob es ihr dennoch gelingt? Wir können gespannt sein...