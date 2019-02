Barbara Schöneberger: Fat-Suit-Video sorgt für Shitstorm

Reddit this

Dieses Video bekamen viele Fans von Barbara Schöneberger in den falschen Hals...

ist für jeden Spaß zu haben und begeistert ihre Fans schon seit vielen Jahren mit ihrer offenen Art. Nun muss die 44-Jährige sich allerdings bösen Anfeindungen stellen!

Der Grund: Auf ihrem -Profil veröffentlichte Schöneberger einen Clip von sich, in dem sie einen sogenannten Fat-Suit trägt. Mit XL-Po, riesigen Brüsten und Hängebauch steht sie am Buffet und schaufelt sich Essen in den Mund. "Nichts gegen Dicke, bin selber eine", witzelt sie.

Barbara Schönebergers Fans sind wütend

Doch das Video kommt nicht bei allen Fans gut an. „Total geschmacklos“, feuert ein User. Und ein weiterer fügt hinzu: "Es gibt Menschen, die unter Fettleibigkeit sehr zu leiden haben, deshalb finde ich das nicht lustig. Traurig, wenn Frau Schöneberger sich auf diese schäbige Art und Weise in Szene setzen muss. Mein Vorschlag: Erst denken, dann posten.“

Für die Moderatorin dürften die bösen Kommentare ein Stich ins Herz sein. Denn eigentlich wollte sie damit etwas ganz anderes ausdrücken: "Warum glauben viele von uns, dass sie nicht hübsch genug sind? Wer sagt denn, dass dünn sein wirklich schön ist?“, sagt Schöneberger in ihrem Magazin. "Ich glaube fest daran, dass Röllchen bald wieder Trend sind!"