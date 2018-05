Hoppla! Was ist denn mit Barbara Schöneberger passiert? Die Power-Blondine ist eigentlich für ihren perfekten Look bekannt. Bei öffentlichen Auftritten ist es somit keine Seltenheit, dass Barbara ihre Fans in eleganten Abendroben von sich begeistert. Doch jetzt der Schock! Ein kürzlich aufgetauchtes Foto zeigt Barbara vollkommen verändert. Ihre Fans sind verwundert: "Ist das wirklich noch ihr Idol?"

Barbara Schöneberger: Jetzt packt sie über ihr Sex-Leben aus!

Barbara Schöneberger: Dieses Foto sorgt für Aufsehen!

In ihrem "Instagram"-Profil teilt die Kult-Moderatorin nun einen Schnappschuss mit ihren Followers, der sie in einem absolut ungewohnten "Dress" zeigt. Während Barbara sonst meist elegant in der Öffentlichkeit erscheint, zeigt sie sich nun im ultimativen "sporty"-Look! Ihre Make-up ließ sie dabei scheinbar zu Hause, ihre Haare sind verwuschelt. Zu dem Post verrät Barbara: "Jetzt muss sie sich warm anziehen. Ich hole auf." Dass ihre Fans auf diese Bild mit Verwunderung reagieren, ist definitiv verständlich!

Barbara Schöneberger: Ihre Fans wollen die "alte" Barbara zurück!

Wie unter dem Post der Power-Blondine deutlich wird, scheinen ihre sonst so treuen Anhänger von ihrer Typveränderung alles andere als begeistert zu sein. So kommentieren sie das Foto mit Sätzen wie: "Meine Güte! Total ungeschminkt. Ich erkenne sie nicht." sowie "Ich habe sie gar nicht erkannt. Erst beim Namen lesen." Ob Barbara uns in der nächsten Zeit nun öfters mit Sport-Schnappschüssen überraschen wird? Wir können gespannt sein...