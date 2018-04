Barbara Schöneberger: Fremdgeh-Hammer!

Mit ihrer Offenheit überrascht Barbara Schöneberger alle...

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und auch bei einem Thema, das für die meisten Promis ein echtes Tabu ist, redet Barbara Schöneberger (44) jetzt Klartext: Fremdgehen in Beziehungen.

Am Anfang ist alles perfekt: Die Schmetterlinge im Bauch, Liebesschwüre, Leidenschaft. Doch irgendwann kehrt in den meisten Beziehungen der Alltag ein, nicht jede verträgt das. Viele lassen sich dann zu einem amourösen Abenteuer hinreißen. Oft markiert so ein Seitensprung allerdings das Ende der vorher noch großen Liebe.

Barbara sieht das anders: „Ich finde, es kommt darauf an, wie oft und wie lange man springt.“

In einem Videoclip, den sie auf Facebook postete, gesteht die Moderatorin auch: „Ich bin jemand, der sagt: ,Okay, du musst dir das mal anhören!‘ Ich bin jemand, der dem Mann glauben würde, wenn er sagt: ,Es hat mir nichts bedeutet!‘ Denn das kann ich nachvollziehen …“

Was fast schon so klingt, als wäre Barbara selber schon einmal der Versuchung nachgegangen, führt sie sogar noch weiter aus: „Es ist dann nicht das Ende der Welt. Hallo, wir leben im Jahr 2018 – wir müssen da einfach mal gucken!“

Wie es ist, wenn der Alltag in einer Beziehung einkehrt, damit dürfte sich Barbara auskennen. Seit knapp zehn Jahren ist sie verheiratet, hat zwei Kinder mit ihrem Mann. Doch auch sie ist nicht nur Mutter und Ehefrau: „Wenn man alles, was man den ganzen Tag tut, herunterbricht, geht es letztlich nur um Sex“, gab sie zuvor in einem anderen Facebook-Video zu. Ob Affären zu Barbaras ganz persönlichem Rezept einer glücklichen Ehe gehören? Zumindest sind sie kein Grund, gleich einen Schlussstrich zu ziehen...