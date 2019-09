Barbara Schöneberger: Gefährlicher Diät-Wahn!

Jede Woche plaudert Barbara Schöneberger in ihrem Radio-Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ mit Promi-Gästen über Gott – und die (Abnehm-)Welt! Denn in beinahe allen Gesprächen dreht es sich irgendwann um die perfekte Figur, die effektivsten Diäten und hipsten Food-Trends…

Früher stand Barbara Schöneberger zu ihren Kurven

Wer hätte gedacht, dass Barbara Ernährungsthemen so sehr beschäftigen? Eigentlich steht sie für ein entspanntes Körperbewusstsein und dafür, nicht allzu kritisch und hart mit sich selbst und ihrer Figur zu sein … Auch betonte Barbara bereits häufiger, kein Fan von strikten Diäten zu sein. „Ich könnte alles andere weglassen, aber ich möchte mein ganzes Leben lang nur Brot, Kartoffeln, Pommes und Chips essen“, erzählte sie mal.

Wie so eine fetthaltige Kohlenhydrate-Überdosis mit ihrer dann doch ziemlich schlanken Silhouette einhergeht? Das bleibt Barbaras Geheimnis. Oder nicht? Denn man muss kein Ernährungswissenschaftler sein, um zu ahnen: So ganz ohne Disziplin und Verzicht geht es nicht. Vielleicht folgt die 45-Jährige auf auch deshalb verschiedenen Blogs, die sich ausschließlich mit „Healthy Food“ beschäftigen. Und weil ein bisschen Gemüse nicht alles sein kann, musste sie auch schon mal einräumen, dass sie eine Personal Trainerin hat.

Verfällt Barbara Schöneberger dem Diät-Wahn?

Auch in den Gesprächen mit ihren prominenten Gästen ist immer wieder herauszuhören: Barbara scheint sich viele Gedanken darüber zu machen, wie sie ihr aktuelles Wohlfühl-Gewicht halten kann – denn in den meisten Talks wird immer wieder genau das thematisiert. Als die Sängerin sie vor wenigen Wochen im Radiostudio besuchte, betonte Barbara immer wieder begeistert, wie perfekt sie Lenas zierliche Figur doch findet. „Ich habe dein Musikvideo nur geguckt, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, dass du irgendwann mal nur deinen Body trägst. Denn wenn es eine kann, dann doch du …!“ Danach „beschwerte“ sie sich darüber, in einige Dessous einfach nicht hineinzupassen: „Ich habe mal von Unterwäsche aus ihrer Kollektion zugeschickt bekommen – ich wusste gar nichts damit anzufangen, denn das war alles sooo klein.“

Auch mit Talk-Gast ging es minutenlang um die Cellulite-Problematik: Ausführlich beschrieb Barbara da, wie sie sich für ein Foto am besten positioniert, damit man an ihren Beinen keine Dellen erkennt. Selbst mit Schauspieler Hardy Krüger junior befasste sie sich ausgiebig mit Low-Carb-Ernährung und den Vorteilen eines Cheat Days. „Das bedeutet, dass der Cheat Day sogar ein notwendiger Tag ist, um effektiv zu können …“, hakte Barbara bei dem Schauspieler noch einmal nach. Vielleicht in der Hoffnung, wenigstens einmal in der Woche nur „Brot, Kartoffeln, Pommes und Chips“ essen zu können und nicht an die Pfunde auf den Hüften denken zu müssen …