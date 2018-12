Reddit this

Die große Klappe machte (44) berühmt. Auch mal indiskret zu sein oder mit Gästen zu flirten ist das Erfolgsgeheimnis der Moderatorin. Doch nun verrät sie: Im Privatleben ist sie ganz anders. Sie führt mit ihrem Mann Maximilian ein geheimes Doppel-Leben fernab der -Kameras!

Eigentlich heißt Barbara nämlich längst nicht mehr Schöneberger! „Ich habe eigentlich einen anderen Namen“, gesteht die TV-Blondine. Tatsächlich trägt sie nämlich seit Jahren den Namen ihres adligen Gatten. Wie der lautet, verät die clevere Schauspielerin allerdings nicht.

Wie heißt Barbara Schöneberger wirklich?

Und auch ihren Lebensstil hat Barbara Schöneberger an den ihrer blaublütigen Schwiegerfamilie angepasst. „Gastlichkeit, offenes Haus, große Familien. Das ist das, was ich kennengelernt habe“, plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Barbara Schöneberger: Ehe in Gefahr!

Selbst ihr Musikgeschmack ist äußerst adelig! In ihrem Berliner Zuhause läuft also auch Mal ein Klavierkonzert von Rachmaninov (†69). Wer hätte gedacht, dass die TV-Blondine abseits des Rampenlichts ein so konservatives Familien-Leben führt?!