Barbara Schöneberger: Heftige Vorwürfe! Jetzt kommt alles ans Licht

Im Gespräch mit Katy Bähm, Ikke Hüftgold und Werner Hansch erzählte Simone in der gestrigen Folge von einem unschönen Fernsehabend während ihrer Ehe mit Michael Ballack. "Da sitzen die in so einer Talkrunde und da sitzt eine sehr bekannte deutsche Moderatorin dabei, und einer von denen sagt: 'Habt ihr mal die Alte von dem Ballack gesehen? Die sieht man ja nirgends'", erinnerte sich Simone. "Dann sagte diese bekannte Moderatorin: 'Ist doch klar. Hast du die Alte mal gesehen wie die ausschaut. Die kannst du ja nirgends mit hinnehmen.'"