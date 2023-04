Barbara Schöneberger: Heftiger Angriff! Sie hat einfach nur Angst

Schweden: Das Land der Seen, der Köttbüller und das Möbelhaus Ikea. Kinderbücher, wie "Pipi Langstrumpf" oder "Wir Kinder aus Bullerbü" malten eine zauberhafte Idylle in Skandinavien. Von so einem harmonischen und naturnahen Leben unter der schwedischen Sonne träumte auch Barbara Schöneberger. "Ich wünsche meinen Kindern, irgendwo in Schweden zu leben, wo sie Seewasser trinken und auf dem eigenen Acker Gemüse anbauen", sagte die Moderatorin gegenüber "t-online" bereits 2021 in einem Interview. Und genau diesen Traum machte sie sich wahr! Barbara Schöneberger soll laut "Bunte" ein rund 84 Hektar großes Grundstück gekauft haben, auf dem ein Bauernhof steht. Dafür blechte die hübsche Blondine zwischen 1 Mio. und 1,5 Mio. Euro, wie das Magazin berichtet. Eine stolze Summe, die jedoch einen großen Wunsch wahr werden lassen soll: Absolute Ruhe und Einsamkeit! Und von ihrem Domizil sollte niemand wissen...

Doch da hat Barbara Schöneberger nicht an die Paparazzi gedacht! Denn ausgerechnet die vermiesen der 49-Jährigen nun ihre schwedische Idylle. Ohne die Erlaubnis der Moderatorin soll ein Magazin das Haus von Barbara Schöneberger in Schweden fotografiert und veröffentlicht haben, wie sie im Interview mit "RTL-Exclusiv" verriet: "Ich fand einfach, dass das so eine übergriffige Geschichte war, die meiner Meinung nach nicht nötig war. Und da wollte ich nur erzählen, weil die Leute sagen: 'Schön, ich habe euer Haus in Schweden gesehen!' Und die denken ja dann immer, wir haben die Presse eingeladen und gesagt: 'Nehmt doch mal die tolle Veranda!'"

Hoffentlich kann sich Barbara Schöneberger von diesem Schock erholen und trotzdem ihren Schweden-Traum leben...

