Barbara Schöneberger: Heimliche Liebe enthüllt

Barbara Schöneberger nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. In ihrer Sendung „NDR Talk Show“ überraschte sie nun mit einem witzigen Liebesgeständnis.

Senta Berger war zu Gast in der Show und fragte lächelnd: „Waren Sie nicht damals zusammen mit meinem Sohn Simon in der Schule? Waren sie nicht auch in ihn verknallt?“ Und plötzlich gingen die Pferde mit der schönen Moderatorin durch. „Ja! Ich habe ihn sogar auf Klassenfotos ausgeschnitten“, platzte es aus ihr heraus.

Barbara Schöneberger: Bitteres Schicksal

Damals hätte Barbara „ganz dünne Beine“ gehabt, erinnert Berger sich zurück. „Simon hat sich damals nicht für mich interessiert. Ich bin in dieses Frustfressen reingeraten“, witzelt Schöneberger.

Glücklicherweise hat sie die Abfuhr heute überwunden und ist seit 2009 glücklich mit Maximilian von Schierstädt verheiratet.