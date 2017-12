Barbara Schöneberger: Ist aus ihrer Ehe die Luft raus?

Sie ist bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber langsam geht Barbara Schöneberger vielleicht ein kleines bisschen zu weit. Denn in letzter Zeit ist kein Mann mehr vor ihr sicher. Egal ob ein kleiner Flirt mit Florian Silbereisen bei der gemeinsamen Moderation der ‚Bambi’-Verleihung oder öffentliche Schwärmereien von Comedian Dieter Nuhr. Da könnte man glatt vergessen, dass Barbara doch eigentlich verheiratet ist!

Als die 43-jährige kürzlich im ‚Quatsch Comedy Club’ zu Gast war, wurde sie gefragt, für welchen Mann sie eine Schwäche habe. Wider Erwarten nannte sie nicht ihren Ehemann Maximilian von Schierstädt, sondern einen ganz anderen! „Dieter Nuhr finde ich sexy“, platzte Barbara spontan heraus. Autsch! Das muss ihren Maximilian ziemlich getroffen haben.

Für ihn hat Barbara eine Schwäche Getty Images

Aber warum hat Barbara Augen für so viele andere Männer, nur ihren eigenen nicht? Nie nimmt sie ihn mit auf den roten Teppich. Schämt sie sich etwa für ihn? Ihre offizielle Begründung lautet, dass man nun mal von keinem vernünftigen Menschen in Deutschland die Familie kenne. So wolle sie es auch handhaben. Da kann man nur hoffen, dass dies wirklich der wahre Grund ist und Barbaras Ehemann sich ihre öffentlichen Flirts nicht allzu sehr zu Herzen nimmt.