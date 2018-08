Barbara Schöneberger: Jetzt lüftet sie ihr "Diät-Geheimnis"!

Jetzt ist es raus! In den letzten Wochen wurde immer wieder darüber berichtet, dass Power-Frau ordentlich Pfunde gelassen haben soll. Vor allem eine Vielzahl von "Social Media"-Posts, die Barbara fleißig beim Sport zeigten, ließen die Abnehm-Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln bringen. Doch wie viel hat Barbara eigentlich abgenommen? Und was ist ihr Diät-Geheimnis?

Barbara Schöneberger: Foto aufgetaucht! Hier zeigt sie ihre Brüste

Barbara Schöneberger: Jetzt spricht sie Klartext!

Barbara lüftet nun endlich ihr Abnehm-Geheimnis! In ihrem " "-Feed postet sie dazu eine Foto-Collage von sich, die ihren Fans nun Klarheit verschaffen soll! Die Bilder stammen aus der Zeit von 2015-2017. Dazu kommentiert die Power-Blondine: "Die Presse hat recht. Ich hab unheimlich an Gewicht verloren. Was war ich eine fette Wachtel in den letzten Jahren!" Dass ihre Fans dies mit einer Spur Ironie nehmen sollten, ist selbstredend. Die Bilder zeigen nämlich eindeutig: Barbara hat sich körperlich kaum verändert. Ihr Diät-Geheimnis ist somit gelüftet: Es gibt keins...

Barbara Schöneberger: Ihre Fans nehmen es mit Humor

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Barbara mit ihrer Collage bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Jedes Pfund an Dir passt und sitzt richtig" sowie "Ich liebe dich, liebe Barbara". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, ob die Abnehm-Gerüchte um Barbara nun ein Ende haben...