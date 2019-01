Das kein Blatt vor den Mund nimmt, ist definitiv nichts Neues. Einer ihrer jüngsten " "-Posts erntet nun allerdings besonders viel Aufmerksamkeit! Der Grund: Barbara macht eine knallharte Ansage zum Thema Sport und Körper!

Barbara Schönberger spricht Klartext

Via "Instagram" teilt Barbara nun einen Clip mit ihren Fans, in dem zu sehen ist, wie die Moderatorin zu den Themen Weihnachten, Körper und Sport befragt wird. Während Barbara anfangs noch in Plauderlaune ist und fröhlich über die Festtage berichtet, scheint ihre Stimmung beim Thema Sport und Körper rapide zu kippen. So entgegnet die Power-Frau auf die Fragen, ob sie zugenommen hat und dieses Jahr schon beim Sport war: "Das geht dich gar nichts an. Kümmere sich um deinen eigenen Scheiß". Definitiv harte Worte, die bei ihren Fans auf Begeisterung stoßen!

Barbaras Fans unterstützen ihr Idol

Wie unter dem Post deutlich wird, stehen Barbaras treue Anhänger geschlossen hinter ihrem Idol. So kommentieren sie: "Barbara, ich liebe dich" sowie "Du bist die Coolste! Der Hammer!" Mehr Fan-Unterstützung geht wohl kaum. Allzu Ernst sollten ihre Anhänger den Clip jedoch nicht nehmen. Schließlich ist Barbara ebenfalls dafür bekannt, dass sie ihr Umfeld gerne mal auf die "Schippe" nimmt...