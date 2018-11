Barbara Schöneberger: Neues Liebes-Glück!

Reddit this

Manchmal braucht es ein wenig Abstand, um die Dinge klarer zu sehen. Und einige schlaflose Nächte, in denen man sich seiner Gefühle bewusst wird. Das kennt jede Frau und vermutlich auch . Denn seit einigen Wochen gab es Gerüchte, die Ehe der Moderatorin könnte vor dem Aus stehen, sie und ihr Mann Maximilian (45) hätten sich auseinandergelebt. Nach neun gemeinsamen Jahren und zwei Kindern. Die Arbeit, der Alltag und der Stress drohten ihre Liebe zu ersticken. Doch die -Blondine weiß nun offenbar: Ein Ehe-Ende ist für sie keine Option. Jetzt steht einem neuen Liebes-Glück mit ihrem Ehemann nichts mehr im Wege. Mit ihrem Maximilian, dem sie ihre Treue geschworen hat. Und von dem sie schwärmt: „Wir teilen dieselben Werte, wollen das Gleiche vom Leben!“ Jetzt hat sie erkannt: „Irgendwann kommen die Bedürfnisse aller zu kurz. Und ich will nicht, dass am Ende meine Ehe kaputt ist!“

Barbara Schöneberger: Familie zuerst

Höchste Zeit, die Gefühle wieder aufflammen zu lassen. Doch wie? Erst einmal muss sie in ihrem Terminkalender Zeit für ihren Liebsten schaffen. Bei all den TV-Auftritten, dem eigenen Magazin und Radiosender muss Barbara auf die Bremse treten – ihrem Mann zuliebe, der ihr all die Jahre den Rücken frei hielt. Schließlich hat sie ja selbst eingesehen: „Wenn mir heute 50 Prozent meiner Jobs wegbrechen, bin ich immer noch der gleiche glückliche Mensch!“

Außerdem wird sich die Moderatorin ihre Eltern und Schwiegereltern zum Vorbild nehmen, die glücklich verheiratet sind. Und die aus einer Generation stammen, in der eine Ehe nicht leichtfertig beendet wird. „Ich liebe meine Schwiegermutter, weil sie genau so ist, wie ich auch mal werden will“, verrät Schöneberger. Und über ihre Eltern: „Sie sind schon ein Leben lang glücklich miteinander.“ Und das will sie mit ihrem geliebten Mann auch schaffen!