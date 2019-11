Barbara Schöneberger: Öffentliche Abrechnung mit Heidi Klum

Reddit this

Sie könnten doch die besten Freundinnen sein, so ähnlich sind sie sich auf den ersten Blick: erfolgreiche deutsche - ratorinnen, Mütter, beide blond und Mitte vierzig. Doch viel mehr Gemeinsamkeiten haben (46) und Barbara Schöneberger (45) nicht. Und das liegt wohl vor allem an Heidis Ehemann (30).

Für Barbara Schöneberger käme ein Jüngerer nämlich überhaupt nicht infrage. „Ich weiß, wo ich hingehöre“, sagt sie. Ein Seitenhieb auf Heidi Klum, die fast gleichaltrig ist? Und trotzdem eine Beziehung mit einem 16 Jahre jüngeren Mann hat. Außerdem witzelt Barbara: „Wenn der seine Freunde mitbringt, und die haben alle so schief sitzende Baseballkappen auf, dann wird es für mich problematisch.“ Definitiv eine Spitze gegen Tom, der gerne Baseballcaps trägt.

Warum junge Männer wie Tom Kaulitz und Ex-Freund (33) überhaupt Interesse an Heidi haben, steht für Barbara fest: Es muss am Sex liegen. Und die freche TV-Frau zitiert eine Studie, nach der Deutsche durchschnittlich zweimal die Woche Sex haben. Barbara süffisant: „Also kein Mensch hat zweimal die Woche Sex. Heidi Klum und ihr Tom treiben die Statistik wohl gerade in die Höhe.“

Barbara Schöneberger wäscht Heidi den Kopf

Das Gefrotzel hat seine Ursache in den unterschiedlichen Lebensentwürfen der beiden Damen. Barbara Schöneberger ist seit zehn Jahren verheiratet und hält ihr Privatleben, inklusive ihrer zwei Kinder, aus der Öffentlichkeit raus. Sie ist bodenständig, eine deutsche TV-Institution.

Heidi hingegen ist ein internationaler Star, der sich von Bergisch Gladbach bis nach hochgearbeitet hat. Sie hat vier Kinder von zwei verschiedenen Männern und ist derzeit das dritte Mal verheiratet. Ihr Privatleben ist ständig allgemeiner Tuschel-Stoff. Nicht zuletzt, weil Heidi selbst oft und gern da raus im Internet plaudert.

Bisher reagierte das Topmodel nicht auf die Frotzeleien. Doch jetzt regte Barbara sich öffentlich über geschminkte Herren auf: „Männer sollen Männer bleiben.“ Heidis Chance für eine Retourkutsche! Denn sie zeigt sich gerade mit vielen geschminkten Männern in ihrer neuen Show „Queen of Drags“. Sie schrieb: „Es gibt immer noch Menschen, die Probleme mit Andersartigkeit haben. Ich nicht! Männer mit Makeup? I LOVE IT!“ Ein klarer Seitenhieb auf Barbara. Mal abwarten, wann und wie die darauf reagiert.