Barbara Schöneberger: Pikante Enthüllung um einen anderen Mann

Über das aktuelle Privatleben von Barbara Schöneberger ist weniger bekannt – umso überraschender, dass sie jetzt ganz offen über ihre Ex-Freunde plauderte...

Sie liebt das Rampenlicht! Aber auch wenn Barbara Schöneberger (43) als TV-Star allgegenwärtig zu sein scheint – ihr Privatleben hält sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr überraschte jetzt, dass sie plötzlich doch ganz offen über eine vergangene Liebe sprach...

Barbara Schöneberger: Jetzt äußert sie sich zum offiziellen Aus!

Barbara Schöneberger spricht offen über ihren Ex

Wir haben doch alle diesen einen Mann in unserer Vergangenheit, der uns schlimm das Herz gebrochen hat. Und an den wir heute immer noch mit Wehmut denken, oder? Selbst wenn wir heute längst wieder happy verliebt und vergeben sind. Das geht offenbar auch Powerfrau Barbara Schöneberger so. Denn gerade postete sie ein Video auf Facebook, in dem sie offen über eine vergangene Liebe spricht – und dabei sogar fast ein wenig sentimental wird: „Ehrlich gesagt hatte ich in meinem Leben nie so viel Liebeskummer. Ich hatte nur einmal wirklich schlimmen Liebeskummer. Und das kann ich heute noch nachempfinden – und wenn ich den sehe, wegen dem ich damals so Liebeskummer hatte, dann habe ich immer noch Liebeskummer.“ Oha! Das sind ja ganz neue Töne – denn das hätte man von Barbara, die immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und mit beiden Beinen im Leben steht, gar nicht gedacht.

Seit einigen Jahren ist die Entertainerin glücklich verheiratet, hat mit ihrem Gatten zwei gemeinsame Kinder. Aber welcher Mann würde es super finden, wenn seine Partnerin so offen zugibt, dass sie immer noch mit Herzschmerz an einen anderen denkt? Und dann auch noch an den Ex?

Ist die Moderatorin noch nicht über ihn hinweg?

Zumal Barbara sogar mal zugab, mit all ihren ehemaligen Freunden noch Kontakt zu haben. „Ich habe ein paar Ex-Freunde, mit denen ich noch Kontakt habe, ehrlich gesagt – mit allen!“ Warum sie diese längst vergangenen Beziehungen aufrechterhält? „Man hat ja dann doch Zeit zusammen verbracht, und dann ist es auch schön, die weiterhin zu beobachten und zu sehen, in welche Richtung man sie getrieben hat“, so die „NDR Talk Show“-Moderatorin.

Umso weniger verwundert es einen dann auch, dass sie kein schlechtes Wort über ihre einstigen Partner verliert. „Er ist ganz toll“, sagte sie zum Beispiel mal über ihren Ex Paul Keuter. Mit ihm war Barbara drei Jahre lang zusammen. Eine Schlammschlacht nach der Trennung? Nicht bei den beiden! Barbara ist eine Frau mit Klasse – deshalb sind auch ihre harmlosen Schwärmereien für Ex-Freunde durchaus erlaubt. Wir würden allerdings zu gerne mal sehen, wie die Blondine so reagiert, wenn sie auf ihren einstigen Traum-Mann trifft...