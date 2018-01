Barbara Schöneberger: Pikante Neuigkeiten um einen anderen Mann

Barbara Schöneberger kann es einfach nicht lassen. Sie liebt es ihren Charme gekonnt einzusetzen und die Männer reihenweise um den Finger zu wickeln. Dabei ist sie seit 2009 mit dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet. Der dürfte nicht so erfreut über das kleine Liebesgeständnis sein, das Barbara jetzt einem anderen Mann macht.

Barbara Schöneberger: Ist aus ihrer Ehe die Luft raus?

Auf ihren Arbeitskollegen Hubertus Meyer-Burckhardt angesprochen, gerät die TV-Blondine regelrecht ins Schwärmen. "Wann hat man schon mal die Möglichkeit, zehn Jahre durchgehend so harmonisch miteinander zu arbeiten? Bei uns kommt es nicht zu Konflikten oder Reibungspunkten“, so Barbara im Gespräch mit NDR. „Unsere Arbeit ist ausschließlich von Erfolgserlebnissen und positiven Gefühlen geprägt. Dadurch entsteht ein wahnsinniger Zusammenhalt."

Die beiden sind ein eingespieltes Team WENN.com

Die Sympathie scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Denn auch der Moderator spricht in den höchsten Tönen von Barbara. "Wir gehen nicht zur Arbeit, wir verlängern unsere private Freundschaft in die berufliche Welt hinein. Ich würde mal etwas hochtrabend schon von Seelenverwandtschaft sprechen", erklärt Hubertus. Die Wohnorte der beiden trennen knapp 300 Kilometer. Doch um sich regelmäßig zu sehen, ist ihnen kein Weg zu weit. Hoffentlich kriegen das die Ehepartner der beiden nicht noch in den falschen Hals...