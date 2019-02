Barbara Schöneberger: Schock-Video aufgetaucht!

Reddit this

Huch, was ist denn mit Barbara Schöneberger passiert?

Das Barbara Schöneberger ihre Fans gerne mal auf "die Schippe" nimmt, ist definitiv nichts Neues. Mit ihrem neusten Video sorgt sie nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Barbara Schöneberger: Playboy-Überraschung!

Barbara Schöneberger völlig entstellt

Via " " jagt ihren Fans nun einen ordentlichen Schreck ein. Sie postet ein Video von sich, welches sie mit falschen Zähnen und einem aufgeklebten Schnäuzer zeigt. SO haben ihre Anhänger definitiv noch nie gesehen. Doch damit nicht genug! Während sich andere in solch einer "Montur" wahrscheinlich verstecken würde, zeigt sich Barbara absolut Selbstbewusst...

Die Fans von Barbara sind geteilter Meinung

Wie unter dem Post der Power-Frau deutlich wird, hat sie damit bei einigen ihren Fans voll ins Schwarze getroffen! So kommentieren sie: "Barbara Schöneberger, du bist Herzerfrischend" sowie "You made my day…". Allerdings gibt es auch einige Widersacher: "Es ist erbärmlich, sich über Beeinträchtigen lustig zu machen. Oder fänden Sie es toll, wenn man über ihre Glubschaugen Witze macht." Ob sich Barbara davon jedoch aus der Ruhe bringen lässt? Wohl kaum...