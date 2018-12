Barbara Schöneberger: Besteht ihre Ehe nur noch auf dem Papier?

Reddit this

Barbara Schöneberger kann es einfach nicht lassen! Die 44-Jährige lässt beim Sex nichts anbrennen. Ob im NDR-Talk, ihrem Magazin Barbara oder in ihren Liedern: Bei der Blondine geht es ständig nur um das eine. Wo andere rote Ohren bekommen, legt sie noch einen drauf – Beispiel Erotik-Filme („Ich bin Experte“), Fremdflirten („absolut erlaubt“) oder die offene Ehe („gute Einstellung“). Zum Fest der Liebe sorgt sie jetzt für den nächsten Schock. Wann platzt Ehemann Maximilian (45) der Kragen?

Barbara Schöneberger: Im Bett mit einem Callboy!

Hintergrund: Kürzlich war die Mutter zweier Kinder (8, 5) bei den Dreharbeiten zu Love Machine. Der österreichische Film (Kinostart ist 2019) hat es in sich: Abgebrannter Musiker versucht sich als Callboy – nach einer wilden Nacht mit einer Bar-Besitzerin. Gespielt von . Hemmungsloser Auftritt inklusive! Es ist nicht das erste Mal mit einem Anderen: Die dralle Blondine geht immer wieder mit attraktiven Männern auf Tuchfühlung – z. B. " "-Kommissar Wotan Wilke Möhring (51): „Da wär ich auch gern mal Leiche.“ Zu "Grey’s Anatomy"-Arzt (52) schrieb sie auf : „Ich habe versprochen, mit ihm nach L.A. durchzubrennen.“

Barbara Schöneberger: "Du willst es doch auch"

Und auch "Babylon Berlin"-Star Lars Eidinger (42) machte Barbara Schöneberger mit ihrer offenen Art konfus. „Da habe ich …den roten Faden verloren“, gestand er. Schmeicheleien, Phantasien, eindeutige Zweideutigkeiten – mit dieser Masche mag die Moderatorin für Quote sorgen. Und einigen auch auf die Nerven gehen. Was sagt eigentlich Maximilian dazu, dass sich seine Frau so frivol und freizügig gibt? Oder besteht die Ehe etwa nur noch auf dem Papier? Bisher hält sich der Geschäftsmann adeliger Abstammung vornehm zurück. Seine Gattin ist da weniger zimperlich! Ein Lied auf ihrem Album "Eine Frau gibt Auskunft", das 2018 auf den Markt kam, hat den Titel: "Du willst es doch auch". Welche Provokation Barbara da wohl als Nächstes plant?