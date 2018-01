Barbara Schöneberger: Traurige Beichte!

Barbara Schöneberger ist bekannt für ihre lockere und fröhliche Art. Bei den Zuschauern ist sie ein wahrer Publikumsmagnet. Mit einer Vielzahl von Auftritten, feiert die Blondine stets große Erfolge. Dies war jedoch nicht immer so. Wie Barbara berichtet, musste sie in der Vergangenheit einige Karriere-Enttäuschungen einstecken.

Barbara Schöneberger: Heimliche Tragödie

Barbara Schöneberger ist ein Publikumsliebling

Aktuell feiert die "NDR-Talkshow" zehnjähriges Jubiläum. Barbara erlebte durch die Show ihren großen Durchbruch. Mit Hubertus Meyer-Burckhardt an ihrer Seite, konnte sich Barbara zu einem wahren Publikumsliebling etablieren. Allerdings sah es am Anfang ihrer Karriere nicht immer so rosig aus. Viele wussten nicht, was sie mit Barbara anfangen sollen.

Barbara Schöneberger: Traurige Karriere-Beichte

Das Barbara Schöneberger mittlerweile eine echte Fernseh-Ikone ist, hat sie ihrer Tätigkeit in der "NDR-Talkshow" zu verdanken. So verrät sie gegenüber "Gala": Es stand ja eine Zeit lang auch in den Sternen, was aus mir wird. Alle haben gesagt, die ist lustig, die hat echt Talent, aber es wusste keiner so richtig was mit mir anzufangen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ehrlich gesagt, wenn die 'NDR-Talkshow' nicht gekommen wäre, hätte meine Karriere wahrscheinlich eine andere Wendung genommen. Denn ohne dass ich in Not war, war es trotzdem eine Rettung."