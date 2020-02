Barbara Schöneberger: Traurige Beichte!

Eigentlich ist Barbara Schöneberger für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Um so verwunderlicher somit das jüngste Statement von der Entertainerin...

Barbara Schöneberger spricht Klartext

Obwohl mit ihrer Karriere seit Jahren auf der absoluten Überholspur ist, berichtet sie nun, dass es in ihrem beruflichen Umfeld nicht immer so einfach ist, wie viele ihrer Fans vermuten. Gegenüber " " erklärt sie: "Ehrlich gesagt, also das wird immer schwerer, überhaupt noch Arbeitsplätze zu finden. 'Bambi' gibt es nicht mehr, 'Goldene Kamera' gibt es nicht mehr, 'Echo' gibt es nicht mehr - meine ganzen Arbeitsplätze werden eingestrichen." Oh je! Den Kopf in den Sand stecken, kommt für Barbara jedoch nicht in Frage!

Barbara hat bereits andere Pläne

Wie Barbara mit einem zwinkernden Auge hinzufügt, ist sie davon überzeugt, dass sie in einigen Jahren auch in der Politik eine gute Figur abgeben würde. So scherzt sie: "Wenn, dann mache ich Bundespräsidentin, weil ich sehr gut Krankenhäuser eröffnen kann, Blumensträuße entgegennehmen kann. Ich kann sehr gut Bänder durchschneiden, ich kann gut Blumen entgegennehmen von kleinen Kindern, ich kann unheimlich gut in afrikanischen Gewändern tanzen - das sind alles Qualifikationen, die musst du natürlich mitbringen. Und ich übe das seit Jahren und deswegen bin ich qualifiziert, aber noch nicht im richtigen Alter." Ob es wohl jemals dazu kommen wird? Wir können gespannt sein...

