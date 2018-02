Barbara Schöneberger: Trauriges Liebes-Drama!

Was ist nur bei Barbara Schöneberger los? Es sieht ganz so aus, als wäre der Alltag in das Eheleben der Moderatorin eingekehrt. In einem Video spricht die 43-Jährige nämlich plötzlich offen von ihrem Ex-Freund und den Gefühlen, die sie für ihn hat.

Barbara Schöneberger: Bitteres Schicksal

„Ich hatte einmal in meinem Leben wirklich schlimmen Liebeskummer. Und das kann ich heute noch nachempfinden. Und wenn ich den sehe, wegen dem ich damals Liebeskummer hatte, dann hab ich immer noch Liebeskummer“, erklärt sie. Wie bitte? Diese Beichte dürfte ihrem jetzigen Mann überhaupt nicht gefallen!

Doch von wem spricht Schöneberger da eigentlich? Bevor sie geheiratet hat, war sie mit dem Hamburger Unternehmensberater Mathias Krahl verlobt. Allerdings soll er ihr überraschend den Laufpass gegeben haben. Das muss ganz schön schmerzhaft gewesen sein, wenn es sogar heute noch weh tut!