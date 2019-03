Barbara Schöneberger: Überraschende Gefühlsbeichte!

Reddit this

ist schon seit vielen Jahren im Show-Geschäft und ein waschechter Profi. Die 45-Jährige lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und weiß, wie sie sich vor der Kamera geben muss.

Barbara Schöneberger bekommt Lampenfieber

Doch es gibt eine Sache, die der Blondine auch heute noch richtig Angst macht: Singen! „Immer, wenn du auf Tour gehst, denkst du: ‚Ich will nicht und wünschte, ich könnte jetzt hier sitzen bleiben‘“, verrät die Moderatorin der Münchner ‚Abendzeitung‘. „Aber sobald du auf der Bühne stehst, denkst du natürlich: ‚Ach, wie toll, Gott sei Dank habe ich mein Soziologiestudium mal abgebrochen‘.“

Sie hat sich bewusst fürs Singen entschieden, um ihre Komfortzone zu verlassen. „Bei jeder anderen Sache bin ich, ehrlich gesagt, nicht mehr aufgeregt. Da bin ich locker und mach‘ mein Ding“, so Schöneberger. Auch prominente Gäste machen sie nicht mehr nervös. Man müsse einfach mit jedem so reden, „wie mit dem, der einem das Mikrofon an den Kragen knipst“.