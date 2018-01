Barbara Schöneberger: Verschwiegene Tragödie

Lange Zeit ahnte niemand, wie schwer es die heutige Ulknudel in ihrer Kindheit hatte. Doch nun hat sie das ganze Leid offenbart...

Wer hätte das gedacht? Plötzlich gewährt Barbara Schöneberger (43) tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Und dabei enthüllt die Moderatorin eine Tragödie, die sie bis jetzt immer verheimlicht hatte...

Barbara Schöneberger: Erschütterndes Familiendrama!

„Ich finde, Familie zu haben, wirklich toll“, berichtet die Blondine in ihrem Magazin. Am liebsten hat sie alle beisammen: ihren Mann, die zwei Kinder, die ganze Verwandtschaft und Freunde: „Mir kann es nie voll und wild genug sein!“

Woher kommt Barbaras Sehnsucht nach Trubel?

Offenbar leidet Barbara an einem Einsamkeits-Trauma! „Vielleicht mag ich die große Familie so, weil ich als Einzelkind mit meinen Eltern immer in überschaubarer Runde saß“, gibt sie preis.

„Statt mit Geschwistern habe ich viel mit Morten Harket von der Band a-ha gesprochen. Er hing als Poster über meinem Bett!“ Die gebürtige Bayerin fühlte sich oft sehr einsam. Sie war sogar so verzweifelt, dass sie in ihrem Kinderzimmer Selbstgespräche führte! Ein schockierendes Kapitel im Leben der Moderatorin. Bestimmt wollte sie verhindern, dass ihr Sohn das gleiche Schicksal erleidet. Hat sie ihrem Kleinen deshalb eine Schwester geschenkt?