Barbara Schöneberger: Was läuft da mit Max Mutzke?

Spekuliert wird über den Zustand von Barbara Schönebergers Ehe mit dem Unternehmer Maximilian von Schierstädt (45) schon seit Längerem. Nicht nur, weil die Moderatorin neben der NDR-Talkshow und diversen anderen -Auftritten noch ein eigenes Magazin und Radioprogramm hat und kaum zu Hause bei der Familie ist. Sondern auch, weil sie sich in letzter Zeit immer wieder sehr innig mit einem anderen Mann zeigt: Sänger Max Mutzke (37).

Der deutsche ESC-Teilnehmer von 2004 und die Moderatorin kennen sich seit vielen Jahren. Und wer die beiden zusammen erlebt, spürt, wie es zwischen ihnen knistert.

Jüngstes Beispiel: Als in Hamburg der Champagnerpreis für Lebensfreude verliehen wurde, hielt nicht nur die Laudatio auf Preisträger Max Mutzke, sondern gab auch offen zu, schon seit Jahren eine Schwäche für ihn zu haben. Bei der anschließenden Feier waren die beiden unzertrennlich, suchten immer wieder Körperkontakt und wirkten sehr vertraut.

Barbara Schöneberger flirtet mit Max Mutzke

Es war nicht das erste Mal, dass die Moderatorin und der acht Jahre jüngere Sänger öffentlich miteinander flirteten. Schon im letzten November, als er sie in ihrer Radioshow besuchte, sprühten im Studio die Funken. Sie: „Wenn wir alleine sind, sind wir viel, viel lustiger.“ Er: „Und viel näher!“ Sie: „Und nackt!“ Auch das Foto, das Barbara Schöneberger und der Sänger anschließend im Internet veröffentlichten, zeigte die beiden total verkuschelt und intim. Zu intim für eine verheiratete Frau und einen vierfachen Familienvater?

Fest steht: Für Barbara Schöneberger ist ein Seitensprung kein Tabu. In einer Fernsehsendung sagte sie: „Wir leben in einer aufgeklärten Zeit, und ich finde, ein Seitensprung ist nicht das Ende der Welt. Ehrlich gesagt, es kommt darauf an: Wohin springst du? Wie lange springst du? Wann springst du? Wie oft springst du? Und mit wem? Ich meine, alle machen es ja eh – und alle tun dann immer so komisch!“

Zeit, sich um ihre Ehe zu kümmern, wird Barbara Schöneberger in den kommenden Monaten nicht haben. Denn sie geht ab dieser Woche als Sängerin mit ihrem neuen Musikprogramm „Eine Frau gibt Auskunft“ auf große Deutschland-Tournee. Kleiner Hoffnungsschimmer für ihren Mann: Manchmal erkennt ein Mensch erst aus der Ferne, was er an seinem Partner hat. Und verliebt sich womöglich ein zweites Mal in ihn.