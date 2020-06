Bares für Rares: Horst Lichter verrät, ob die Sendung wirklich echt ist

Sven Deutschmanek

Der gelernte Kfz-Mechaniker (41) eignete sich sein Wissen in 18 Jahren selber an: „Ich hielt alles für wertvoll, was alt aussah“, erinnert er sich an seine Anfänge. Heute erkennt er sofort, wenn er einen Schatz vor sich hat.

Dr. Heide Rezepa-Zabel

Die Kunsthistorikerin (52) ist beruflich in vielen Bereichen des Handels tätig. Unter anderem ist sie Geschäftsführerin einer Handelsplattform und Diamantgutachterin. Privat lebt die Expertin in Berlin, ist verheiratet und Mutter von drei Töchtern.

Wolfgang Pauritsch

Zufall: Bei einer großen Auktion war Wolfgang Pauritsch (45) eigentlich nur als Wachmann im Dienst. Doch als der Auktionator wegen Krankheit ausfiel, ergriff der Allgäuer seine Chance. Mittlerweile ist er einer der beliebtesten Auktionatoren im Land.

Susanne Steiger

Die Kölnerin (35) führt zwei Schmuckläden und ist Händlerin aus Leidenschaft. Privat verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Hund und ihrem Pferd. Einen Partner hat sie allerdings nicht – aktuell ist Susanne Steiger Single.

Walter Lehnertz

Für ein gutes Geschäft nimmt der gelernte Pferdewirt (50) aus der Eifel kein Blatt vor den Mund. Sein stetes Einstiegsgebot von 80 Euro bescherte ihm den Spitznamen „80-Euro-Waldi“. Privat besitzt er zwei Antikläden.

Die Experten

Albert Maier

Von sich selbst sagt er: „Ich weiß alles, ich kenne alles und habe schon alles gesehen.“ Seit Mitte der 70er beschäftigt sich der 68-Jährige mit Kunst- und Antikhandel. Er erkennt sofort, ob es sich um ein Original oder eine Fälschung handelt.

Fabian Kahl

Der Gothic-Fan (26) wuchs im Schloss seiner Antiquitätenhändler-Familie in Thüringen auf. Sein Vater brachte ihm alle wichtigen Bereiche des Handels bei. Mit 17 eröffnete er sein erstes eigenes Geschäft, das er vier Jahre führte. Seit 2013 ist er fester Bestandteil von Lichters Händlertruppe.

Ludwig Hofmaier

Über 50 Jahre ist der 75-Jährige schon im Geschäft. Seine zweite Leidenschaft war das Kunstturnen. Der 1,55 Meter große Mann ist auch unter dem Namen „Handstand-Lucki“ bekannt, denn er ist ehemaliger Weltmeister im Handlaufen. 1967 ging er 1 070 Kilometer von Regensburg nach Rom auf Händen.