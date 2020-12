Bares für Rares: Zoff zwischen den Händlern!

Bei "Bares für Rares" geht es mal wieder heiß her! Sabine Sauer aus Gevelsberg will eine goldene Ananas von Designer Hans Turnwald verkaufen. Das Besondere: Das edle Stück ist nicht nur Deko, sondern auch ein Eiswürfelbehälter. "Den habe ich in einem Second-Hand-Laden gekauft", erzählt sie. Nur 7 Euro musste die Speditionskauffrau dafür bezahlen. Ihr Wunschpreis: 100 bis 150 Euro. Sven Deutschmanek sieht das ähnlich und setzt 50 bis 100 Euro an. "Es gab für diese Ananas schon Zuschläge von über 200 Euro, schon teilweise verkauft für 240 Euro", erzählt der Experte. Damit soll er Recht behalten...