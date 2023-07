"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter: Fürchterliche Szenen am TV-Set! "Ihr seht mich fast ratlos"

Kaum zu glauben aber wahr: "Bares für Rares"-Verkäufer Catharina Kellerer und Christian Lobsien stellten als Geschwistergespann in der Auktions-Show eine Fälschung vor! Eigentlich wollten die beiden Schleswig-Holsteiner eine alte Holztruhe ihres Großvaters verkaufen: "Diese Stollentruhe haben wir aus dem Haus unserer Großeltern. Mein Opa hat sich räumlich verkleinert und dementsprechend hat dieses kleine Objekt nicht mehr so viel Platz und sucht einen neuen Besitzer, der es wertschätzt." Sie nahmen fest an, dass das Schmuckstück aus Holz aus dem 18. Jahrhundert stammt - damit lagen sie jedoch weit daneben.

Denn als "Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel genauere Untersuchungen anstellte, bemerkte er: Die Truhe ist auffällig leicht und vermutlich dunkel eingefärbt worden! Somit handelt es sich nicht um Holz aus dem 18. Jahrhundert. "Diese Truhe ist neuzeitlich gebaut worden mit der betrügerischen Absicht, dass sie eine barocke Truhe ist. Spätestens mit dem Hinweis, dass sie von 1763 sein soll, ist sie leider eine Fälschung", fasst der Experte zusammen.

Ein echter Schock für die Geschwister, aber auch Horst Lichter: "Ihr seht mich fast ratlos. Aber ich kenne die eigenen Spielregeln natürlich ganz gut. Ich darf etwas, was gefälscht ist, nicht zu den Händlern schicken." Eine Pleite auf ganzer Linie!