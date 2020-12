Bares für Rares: Schockierender Fake-Skandal!

Da Fälschungen in der Sendung "Bares für Rares" nicht erlaubt sind, bekam Claudia Löchle leider keine Händlerkarte. "Das ist schade", sagte die Schwäbin enttäuscht. Doch den Kopf in den Sand stecken wollte sie deswegen nicht - und kündigte im gleichen Atemzug an: "Ich komme gerne wieder – mit anderen Ringen." Lässt sich nur hoffen, dass Claudia den Experten dann nicht wieder eine Fälschung anbietet…

Wie Fake ist "Bares für Rares" wirklich? Im Video packt ein Insider die ganze Wahrheit aus: