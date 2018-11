Bares für Rares: Überraschende Verkündung

Reddit this

Ob am Nachmittag oder in der Primetime – wenn mit „Bares für Raes“ auf Sendung ist, schalten alle ein. Die Trödelshow beschert dem unfassbar hohe Quoten und ist einer DER beliebtesten Formate in der Daytime.

ZDF zeigt Weihnachtsspecial der Trödelshow

Daher überrascht es wenig, dass es bald noch mehr „Bares für Rares“ im ZDF geben wird. Die Macher machen den Zuschauern ein ganz besonderes Geschenk: Am 19. Dezember zeigt der Kanal ein Weihnachtsspecial von „Bares für Rares“.

Als Händler sind Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten dabei, wie das ZDF jetzt schon verraten hat. Darauf werden sich die Fans sicher freuen und auch diesmal für eine hohe Quoten sorgen. Das letzte Primetime-Special holte übrigens mehr als 5 Millionen Zuschauer und räumte bei Alt und Jung ab.