Baseball-Star Pete Frates ist tot! Durch seine eigenen ALS-Erkrankung hatte der 34-Jährige mit der "Ice Bucket Challenge" zu Spenden aufgerufen und weltweite Bekanntheit erlangt. Nun schloss der Sportler für immer seine Augen.

Baseball-Star Pete Frates löste weltweiten Hype aus

Kaum jemand entging im 2014 der "Ice Bucket Challenge". Hunderttausende Menschen übergossen sich weltweit vor laufender Kamera mit einem Eimer Eiswasser, luden das Video im Netz hoch und nominierten weitere Personen, die ihrem Beispiel folgten. Auch einige nahmen an der Challenge teil. Die Aktion sollte auf die Nervenkrankheit ALS hinweisen und zu Spenden aufrufen. Initiiert wurde dies durch Pete Frates, der nun an den Folgen der Krankheit verstarb.

Pete Frates verstarb im Kreise seiner Liebsten

Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der Star am 09. Dezember im engsten Familienkreis. So heißt es in einem Statement: "Er war eine Inspiration für so viele Menschen auf der ganzen Welt, die durch seinen Mut und seinen Kampfeswillen Kraft schöpften." Wann eine Trauerfeier zu Ehren des stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Auch wo der Star beerdigt wird, wurde noch nicht kommuniziert.

