Baseballspieler Loek van Mil ist tot!

Traurige Nahrichten aus der Sport-Welt. Wie jetzt berichtet wird, sei Loek van Mil am Sonntag infolge eines tödlichen Vorfalls ums Leben gekommen. Er wurde nur 34 Jahre alt.

"KNBSB" verkündet den Tod von Loek van Mil

Auf der Website von "KNBSB", dem niederländische Baseball- und Softball-Verbund, wurde die traurige Nachricht in einem offiziellen Statement bestätigt: ""Der KNBSB ist sehr dankbar für das, was Mil in seiner Karriere für den niederländischen Baseball getan hat und wünscht seinen Hinterbliebenen Angehörigen die Stärke mit diesem großen Verlust umzugehen."

Loek van Mil war der größte Spiten-Sportler

Loek van Mil spielte als Pitcher unter anderem für die Minnesota Twins und die Los Angeles Angels. Er war aber auch in den Niederlanden und in Japan tätig. Mit 2,16 Metern Körpergröße galt er als größter Profi-Spieler der Welt. Loek hatte sich vor knapp einem Jahr aus dem Profisport zurückgezogen. Damals musste er sich von einer Kopfverletzung erholen, die er sich beim Wandern in Australien zugezogen hatte.

