Seit der Geburt ihres Nachwuchses im März 2018 versorgen Bastian Schweinsteiger und Ana ihre Fans immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen, die rührende Einblicke in ihren Familienalltag geben. Doch nicht nur in ihrer Rolle als Eltern scheinen Ana und Bastian überglücklich zu sein, auch als Paar wirken sie nach wie vor wie frisch verliebt. Doch was ist ihr Geheimnis?

Ana Ivanovic & Bastian Schweinsteiger: ENDLICH zeigen sie ihr Baby!

Bastian und Ana sprechen über ihre Ehe

Wie Bastian nun berichtet, sind Ana und sein Sohn für ihn sein zu Hause. So erklärt der Profi-Kicker gegenüber " ": "Wir sind eine Familie. Wo Ana ist, wo unser Sohn ist, das ist mein Zuhause." Ana fügt hinzu: "Für mich bedeutet zu Hause zu sein, wo dein Herz ist und wo du dich am wohlsten fühlst. Bei uns entsteht das Gefühl von zu Hause, wenn wir zusammen sind." Mehr Liebe geht wohl kaum! Und wie halten die beiden ihre Liebe frisch?

Bastian und Ana lüften ihr Liebes-Geheimnis

Obwohl Bastian und Ana stets einen vollen Terminkalender haben, achten sie bei ihrer Liebe vor allem auf einen Punkt: Kommunikation. Wie beide erklären, ist dies ihr Geheimnis für ihre funktionierende Partnerschaft. So erläutern sie: "Kommunikation ist sehr, sehr wichtig in jeder Beziehung. Nur dann kann man Kompromisse eingehen. Zusammen kann man alles bewältigen, wenn man es nur will. Aber die Basis ist natürlich die gegenseitige Liebe, zusammen Zeit zu verbringen und voneinander zu lernen." Ebenfalls fügen sie hinzu: "Die Grundlage ist unsere Liebe und dass wir uns beide sehr respektieren und so gut verstehen und außerdem noch unsere Ansichten vom Leben teilen."