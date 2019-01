Seit der Geburt ihres süßen Sohnes Luka am 18. März 2018 teilen Ana und Bastian immer wieder niedliche Schnappschüsse, die Einblicke in ihren Familienalltag geben. Doch wie sieht es eigentlich mit einem zweiten Baby für das Paar aus?

Bastian Schweinsteiger liebt seine Papa-Rolle

Wie Ana nun bei einer Pressekonferenz in ihrer Heimat Belgrad berichtet, ist Bastian ein absoluter Vorzeige-Papa. So erläutert sie: "Basti war von Anfang an dabei. Unser Sohn hat bei ihm auf der Brust geschlafen. Ganze vier bis fünf Stunden. In der Zeit konnte ich mich ausruhen, duschen und entspannen. Ich glaube, dass es sehr wichtig fürs Baby ist, auch engen Kontakt zum Vater zu haben. Kleine Kinder entwickeln Bindung durch Geruch und Herzschlag. Babys erkennen dadurch, wer sie hält. Deswegen ist es wichtig, dass der Vater von Anfang dabei ist." Ehrliche Worte, die zeigen: Ana und Bastian füllen ihre Elternrolle PERFEKT aus. Dass sich ihre Fans dabei vor allem eine Frage stellen, ist klar: Wollen Ana und Bastian noch ein zweites Kind?

Ana und Bastian: Baby Nummer 2?

Obwohl Ana momentan auf der Baby-Wolke schwebt, will sie sich scheinbar mit der weiteren Familienplanung noch etwas Zeit lassen. So entgegnet sie auf die Frage, wann das zweite Kind kommen soll: "Langsam! Ich habe erst im März entbunden!" Wie schade! Ob uns Bastian und Ana in diesem Jahr dennoch mit einer süßen Baby- überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!