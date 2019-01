Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanovic: Süße Baby-News!

und sind ein absolutes Traumpaar. Im Juli 2016 gaben sie sich in Venedig das Ja-Wort. Knapp zwei Jahre später kam Söhnchen Luka auf die Welt.

So süß schwärmt Ana Ivanovic von ihrer Familie

Auf einer Pressekonferenz in Belgrad plauderte Ana jetzt über ihr neues Familienglück. "Basti war von Anfang an dabei. Unser Sohn hat bei ihm auf der Brust geschlafen. Ganze vier bis fünf Stunden. In der Zeit konnte ich mich ausruhen, duschen und entspannen. Ich glaube, dass es sehr wichtig fürs Baby ist, auch engen Kontakt zum Vater zu haben", erzählte sie laut "Bunte". Auch Ana geht voll und ganz in ihrer Mama-Rolle auf. "Ich genieße das wirklich. Das ist ein besonderes Gefühl für alle Eltern, besonders für die Mutter. Und ich versuche, möglichst viel Zeit bei meinem Kind zu sein. Das ist meine Priorität. Es ist schon lange her, dass ich eine ganze Nacht durchgeschlafen habe."

Mit weiterem Nachwuchs will sich das Paar jedoch noch etwas Zeit lassen. "Langsam! Ich habe erst im März entbunden", sagte sie lachend. Doch bei dieser Vorzeigefamilie ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann Luka ein Geschwisterchen bekommt...