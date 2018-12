Bastian Yotta äußert sich zum Gefängnis-Skandal!

Reddit this

wurde am 6. Dezember festgenommen. Der Grund? Er soll Steuern hinterzogen haben! Nach seiner Landung am Frankfurter Flughafen wurde die Polizei auf ihn aufmerksam und nahm den 42-Jährigen in Gewahrsam.

Horror-Nacht im Gefängnis

Inzwischen ist Yotta wieder auf freiem Fuß. Er wurde am 7. Dezember aus der Untersuchungshaft entlassen, musste allerdings eine Kaution zahlen. Diese wurde nach „BILD“-Informationen von gezahlt, damit der Reality-Star beim Dreh des „Dschungelcamp“-Trailers dabei sein konnte.

Die Nacht im war für den ehemaligen „ “-Kandidaten furchtbar. „Das wünsche ich keinem. Das war eine der schlimmsten Erfahrung meines Lebens“, verriet er nun gegenüber RTL. Er wolle das Erlebnis nun erst einmal verarbeiten und sich anschließend mit seinen Anwälten zusammensetzen.